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        Sakaryaspor, Ümraniyespor maçıyla çıkış yakalamak istiyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Ümraniyespor maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:05
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        Sakaryaspor, Ümraniyespor maçıyla çıkış yakalamak istiyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Ümraniyespor maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyor.

        Ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Sakarya temsilcisi, ilk iki maçta Göztepe ve Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. Ligde 32 puanla 6. sırada bulunan yeşil-silahlı ekip, 20. haftada 28 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçını kazanmaya odaklandı.

        Teknik direktör Tuncay Şanlı, AA muhabirine, takım ve yönetim olarak Sakaryaspor'un başarısı için çalıştıklarını söyledi.

        Ligin ilk yarısında elde edilen 11 maçlık yenilmezlik serisinin mimarının oyuncular olduğunu belirten Şanlı, "Onlarla iyi bir iletişim kurduk, kendilerine olan öz güvenini geri getirdik. Bir oyun anlayışını aşılamaya çalıştık, onlar da reaksiyon verdiler, onun akabinde böyle bir oyun çıktı." diye konuştu.

        Güzel futbol oynayan, coşkulu ve mücadele gücü yüksek bir takım kurmayı istediklerini dile getiren Şanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İkinci yarıya çok istediğimiz gibi başlamadık. Son Gençlerbirliği maçında oyun olarak iyiydik ama hem hakem hataları hem de oyuncu psikolojisinin bir anda reaksiyon vermesi, işleri o hale getirdi. Bunu düzeltecek yine bizleriz, ekibimiz ve asıl bu oyunun parçaları olan oyuncular. Onun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarımızın desteğiyle şehir, camia, bütün dinamiklerle bu takımın başarısı için hep beraber olursak daha iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum."

        Oyucularına yaşanan olumsuzlukların geride kaldığını, önlerinde yeni bir maç ve fırsat olduğunu, bunu değerlendirmeleri gerektiğini anlattığını aktaran Şanlı, futbolcularla motivasyon konuşmaları yaptıklarını anlattı.

        Şanlı, son maçta kaybetmelerine rağmen neler kazandıklarını gördüklerini belirterek, eksikleri olsa da güçlü oyunları ve mücadele gücüyle yollarına devam edeceklerini vurguladı.

        Ligin zorlu bir süreç olduğuna işaret eden Şanlı, şunları kaydetti:

        "Herkes herkese puan kaybedebiliyor ya da kazanabiliyor. Önümüzde Ümraniye maçı var, hedefimiz onu kazanmak. 15 maç olarak değil de maç maç değerlendirmek gerekiyor. Ümraniye maçıyla da tekrar bir çıkış yakalamak istiyoruz.

        Hedefimiz toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp ikinci çıkmak ya da üçüncü olup direkt final oynamak. İlk hedefimiz Ümraniye maçı. Onunla beraber yolumuza devam edeceğiz. Oyun olarak zaten bir şeyleri gösterdik. Bundan sonra yine top aslında oyuncuların ayağında. Onların performansı da belirli olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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