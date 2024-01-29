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        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Sakarya'nın yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:41
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        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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        Sakarya'nın yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kocaali ilçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Yüksek kesimlerde yolu kapalı yerleşim yeri kalmazken, ekipler yol genişletme ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

        Karasu ilçesinin Kurudere, Ortaköy, Yenidoğan ve Ardıçbeli mahallelerinde de kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

        Hendek'in 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na 10 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi, beyaz örtüyle kaplandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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