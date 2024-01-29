Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Sakarya'nın yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaali ilçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yüksek kesimlerde yolu kapalı yerleşim yeri kalmazken, ekipler yol genişletme ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Karasu ilçesinin Kurudere, Ortaköy, Yenidoğan ve Ardıçbeli mahallelerinde de kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

Hendek'in 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na 10 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi, beyaz örtüyle kaplandı.

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