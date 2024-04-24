Maçın ikinci yarısında da üstün bir oyun sergileyen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, maçtan 41-34 galip ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'inin 22. ve son haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 41-34 mağlup etti.

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