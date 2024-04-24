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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'inin 22. ve son haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 41-34 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 19:37 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:37
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'inin 22. ve son haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 41-34 mağlup etti.

        Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını, ev sahibi ekip 21-19 önde tamamladı.

        Maçın ikinci yarısında da üstün bir oyun sergileyen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, maçtan 41-34 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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