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        Sakarya'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 21:04 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:04
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        Sakarya'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Gümüşoluk-Aydoğan mahalleri arasındaki güzergahta seyreden Dursun Ali Tunca (69) kontrolündeki 81 EZ 154 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer İ. yönetimindeki 03 ABR 860 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçta sıkışan Ömer İ. ile Yaşar Ş'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tunca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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