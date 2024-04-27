Sakarya'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tunca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçta sıkışan Ömer İ. ile Yaşar Ş'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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