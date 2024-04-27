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        Pamukova'da, geziden dönen üniversitelilerin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, geziden dönen üniversite öğrencilerinin taşındığı midibüs, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:20 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:25
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        Pamukova'da, geziden dönen üniversitelilerin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı
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        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, geziden dönen üniversite öğrencilerinin taşındığı midibüs, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi. Kazada 12 öğrenci yaralandı.

        ​Kaza, saat 16.45 sıralarında Eskiyayla Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sakarya yönüne ilerleyen, üniversite öğrencilerinin taşındığı N.K. yönetimindeki 54 S 0579 plakalı midibüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Devrilen midibüste bulunan Sakarya Üniversitesi öğrencileri, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralandığı belirlenen 12 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. 

        Kazada yaralanan öğrencilerin Balıkesir Akçay'a gittikleri ve doğa yürüyüşünden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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