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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi

        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 14:46 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:46
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
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        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizler taşıdı.

        Grup adına açıklamayı okuyan Sivil Toplum Gönüllüleri Derneğinden İhsan Kutlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları 200 günden fazladır devam ettirdiğini söyledi.

        İsrail'in, yıllardır çoğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce sivilin ölümüne, engelli hale gelmesine ve özgürlüğünden mahrum bırakılmasına sebebiyet verdiğini aktaran Kutlu, Gazze'de soykırım suçu işlendiğini kaydetti.

        Kutlu, dünyanın çeşitli bölgelerinden vicdan sahibi insanların mevcut duruma tepki gösterdiğini belirterek, milyonlarca insanın sokağa çıkarak Gazze'ye destek amaçlı gösteriler düzenlediğini ifade etti.

        İsrail'in sadece insanları değil, uluslararası hukuku da "öldürdüğünü" vurgulayan Kutlu, "Filistinlilerin haklarını savunmanın tüm dünyanın görevi olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu hadiseler sadece Gazzelileri ilgilendiren bir mesele değildir. Aksine konunun tüm insanlık için gündemde tutulması gerektiği ifade edilmelidir. Filistinlilere karşı devam eden zulüm ve katliam da ırkçılığın bir sonucudur. Bu zulüm devam ederken hiç kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı beklemesin." diye konuştu.

        Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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