Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya ve Karabük'te hekimler ve sağlık çalışanları, Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Sakarya ve Karabük'te hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya ve Karabük'te hekimler ve sağlık çalışanları, Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya ve Karabük'te hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Tozlu Camisi önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları dövizlerin yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarıyla Adapazarı Kültür Merkezi'ne yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan stajyer doktor Abdülkadir Yıldırım, yurt içinde ve dışında şehit olan tüm asker ve polisleri rahmetle andı.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bini, yaralıların ise 100 bini geçtiğini aktaran Yıldırım, 20 bine yakın çocuğun da yetim kaldığını söyledi.

        Yıldırım, İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırılarının katliamlara dönüştüğünü ancak bunun uluslararası alanda henüz bir yaptırıma maruz bırakılmadığını ifade etti.

        Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini belirten Yıldırım, insanların yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle de salgın hastalıklarla karşılaştığını kaydetti.

        Boykotun önemine de değinen Yıldırım, "Boykotu gevşetmediğimizde alışkanlık haline getirdiğimizde sevinenler, mazlumlar olacak. Bebeklerin çığlıklarının dünya devletleri tarafından duyulmadığı, 7-8 yaşlarında çocukların yetim kaldığı, annelerin bebeklerine süt bulamadığı, yardım gönüllüleri, sağlık çalışanlarının ve hastanelerin birincil hedef olduğu Gazze kazandı, kazanıyor, kazanacak. Biz vicdanımızla şuurumuzla duamızla eylemimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Karabük

        Karabük'te, 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle 1003. Cadde boyunca slogan atmadan yürüdü.

        Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Şeyma Cezayirli, yaklaşık bir asırdır Filistin'i işgal eden İsrail'in, o topraklarda sistematik bir şekilde katliamlar yaptığını söyledi.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarından önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunduğuna, bu günlerde ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3-4 hastane kaldığına dikkati çekerek, "Bunların da sadece ikisinde aktif olarak ameliyat yapılabiliyor. Hastanelerin bazıları bombalanarak tahrip edilmiş, bazılarının içindeki cihaz ve malzemeler parçalanarak kullanılamaz hale getirilmiş durumda. Büyük bir fedakarlıkla 7 aydır maaş almadan mesleklerinde çalışmaya devam eden hekim ve sağlık çalışanlarının şehit edilmesi, tutuklanması ve göçe zorlanması nedeniyle meslektaşlarımız sağlık hizmeti veremez hale gelmiştir." diye konuştu.

        Grup üyeleri, açıklamanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
        Sakarya'da gönüllü kadın kuaför, engelli ve yaşlılara evlerinde ücretsiz hi...
        Sakarya'da gönüllü kadın kuaför, engelli ve yaşlılara evlerinde ücretsiz hi...
        AK Parti Sakarya Milletvekili Kaya, Taraklı Belediyesini ziyaret etti
        AK Parti Sakarya Milletvekili Kaya, Taraklı Belediyesini ziyaret etti
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralan...
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralan...
        Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilk gün oturumları sona erdi
        Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilk gün oturumları sona erdi
        Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u ağırlayacak
        Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u ağırlayacak