Sakarya ve Karabük'te hekimler ve sağlık çalışanları, Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

Sakarya ve Karabük'te hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Tozlu Camisi önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları dövizlerin yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarıyla Adapazarı Kültür Merkezi'ne yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan stajyer doktor Abdülkadir Yıldırım, yurt içinde ve dışında şehit olan tüm asker ve polisleri rahmetle andı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bini, yaralıların ise 100 bini geçtiğini aktaran Yıldırım, 20 bine yakın çocuğun da yetim kaldığını söyledi. Yıldırım, İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırılarının katliamlara dönüştüğünü ancak bunun uluslararası alanda henüz bir yaptırıma maruz bırakılmadığını ifade etti. Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini belirten Yıldırım, insanların yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle de salgın hastalıklarla karşılaştığını kaydetti.

Boykotun önemine de değinen Yıldırım, "Boykotu gevşetmediğimizde alışkanlık haline getirdiğimizde sevinenler, mazlumlar olacak. Bebeklerin çığlıklarının dünya devletleri tarafından duyulmadığı, 7-8 yaşlarında çocukların yetim kaldığı, annelerin bebeklerine süt bulamadığı, yardım gönüllüleri, sağlık çalışanlarının ve hastanelerin birincil hedef olduğu Gazze kazandı, kazanıyor, kazanacak. Biz vicdanımızla şuurumuzla duamızla eylemimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Karabük Karabük'te, 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle 1003. Cadde boyunca slogan atmadan yürüdü. Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Şeyma Cezayirli, yaklaşık bir asırdır Filistin'i işgal eden İsrail'in, o topraklarda sistematik bir şekilde katliamlar yaptığını söyledi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarından önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunduğuna, bu günlerde ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3-4 hastane kaldığına dikkati çekerek, "Bunların da sadece ikisinde aktif olarak ameliyat yapılabiliyor. Hastanelerin bazıları bombalanarak tahrip edilmiş, bazılarının içindeki cihaz ve malzemeler parçalanarak kullanılamaz hale getirilmiş durumda. Büyük bir fedakarlıkla 7 aydır maaş almadan mesleklerinde çalışmaya devam eden hekim ve sağlık çalışanlarının şehit edilmesi, tutuklanması ve göçe zorlanması nedeniyle meslektaşlarımız sağlık hizmeti veremez hale gelmiştir." diye konuştu.