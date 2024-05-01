Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'a ziyaretler sürüyor

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Sakarya İl Başkanı Hüseyin Yetkiner ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MTTB'den yapılan açıklamaya göre, Yetkiner ziyarette Alemdar'a, yeni görevinin hayırlı olması dileklerini illeti.

Alemdar da ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, MTTB'ye çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Öte yandan Genç Birlik Sakarya Şube Başkanı Ömer Özcan ve yönetim kurulu üyeleri de Alemdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sakarya'nın geleceği için mücadele veren tüm paydaşlarla ortak hareket edeceklerini belirten Alemdar, "Sakarya gençliği için mücadele veren, vatanımıza milletimize hizmet için yola çıkan tüm sivil toplum kuruluşlarımızla ortak hareket etmek bizim en büyük hedeflerimizdendir. Sakarya potansiyeli olan bir şehir ve biz bu potansiyeli ortaya çıkarmak için mücadele vereceğiz. Bu anlamda Genç Birlik Sakarya Şube Başkanı Ömer Özcan ve yönetimine hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.