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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'a ziyaretler sürüyor

        Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Sakarya İl Başkanı Hüseyin Yetkiner ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 21:08 Güncelleme: 01.05.2024 - 21:08
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'a ziyaretler sürüyor
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        Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Sakarya İl Başkanı Hüseyin Yetkiner ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        MTTB'den yapılan açıklamaya göre, Yetkiner ziyarette Alemdar'a, yeni görevinin hayırlı olması dileklerini illeti.

        Alemdar da ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, MTTB'ye çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Öte yandan Genç Birlik Sakarya Şube Başkanı Ömer Özcan ve yönetim kurulu üyeleri de Alemdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Sakarya'nın geleceği için mücadele veren tüm paydaşlarla ortak hareket edeceklerini belirten Alemdar, "Sakarya gençliği için mücadele veren, vatanımıza milletimize hizmet için yola çıkan tüm sivil toplum kuruluşlarımızla ortak hareket etmek bizim en büyük hedeflerimizdendir. Sakarya potansiyeli olan bir şehir ve biz bu potansiyeli ortaya çıkarmak için mücadele vereceğiz. Bu anlamda Genç Birlik Sakarya Şube Başkanı Ömer Özcan ve yönetimine hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Genç Birlik Sakarya Şube Başkanı Özcan ise Alemdar'ın Serdivan'da yaptığı hizmetlerden sonra Sakarya'nın da kısa zamanda hizmette çok iyi yerlere geleceğini belirterek, Genç Birlik olarak Sakarya için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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