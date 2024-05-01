Sakarya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Sakarya'da 21 Haziran İlkokulu önünde bir araya gelen Sakarya Emek ve Demokrasi Bileşenleri, ellerinde taşıdıkları döviz, afiş ve pankartlarla sloganlar atarak Gar Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunan sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri, daha sonra öğrencilerin sunduğu sokak gösterisini izledi. Eğitim-Sen müzik grubu da etkinlikte mini konser verdi.

Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, CHP Kocaeli milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler ile DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi partilerin ve farklı sendikaların üyeleri ile temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Sakarya Şubeler Platformu Sözcüsü ve Eğitim-Sen Sakarya Şube Başkanı Yücel Kaçar, herkesin güvenceli, insanca çalıştığı bir işinin ve gelirinin olduğu, sendikal hak ve özgürlüklerin önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı bir düzen istediklerini söyledi.

Burada polis kontrolünden geçen grup, daha sonra alanda sloganlar ve şarkılar eşliğinde 1 Mayıs'ı kutladı.

Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, yaptığı konuşmada, bugün ülkenin dört bir yanında omuz omuza vererek seslerini yükselttiklerini belirterek, 1 Mayıs'ın emeğin, alın terinin, barışın, demokrasinin ve güvenli bir gelecek için dayanışmanın, yardımlaşmanın günü olduğunu ifade etti.

Emekçiler olarak kuşaklar boyu aktarılan üretim kültürüyle ülke ve millet için ürettiklerini dile getiren Mutlu, "İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz alındığı çalışma şartlarında daha çok üretmek, ülkemize ve milletimize daha çok katkı vermek istiyoruz." dedi.