GÜNCELLEME - Umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 5 zanlı salıverildi

Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli bir turizm acentesine umreye gitmek için Sakarya'dan başvuruda bulunarak para ödeyen 10 kişi, kendilerine verilen tarihte işlemlerinin yapılmaması üzerine dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, acentenin umre organizasyonu için yeterli belgelere sahip olmadığını ve Ankara'daki yetkili bir firma üzerinden 400 kişiyi umreye göndermek üzere işlem yaptıklarını tespit etti.