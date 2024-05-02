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        GÜNCELLEME - Umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 5 zanlı salıverildi

        Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:59
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        GÜNCELLEME - Umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 5 zanlı salıverildi
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        Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, serbest bırakıldı.

        Kocaeli merkezli bir turizm acentesine umreye gitmek için Sakarya'dan başvuruda bulunarak para ödeyen 10 kişi, kendilerine verilen tarihte işlemlerinin yapılmaması üzerine dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, acentenin umre organizasyonu için yeterli belgelere sahip olmadığını ve Ankara'daki yetkili bir firma üzerinden 400 kişiyi umreye göndermek üzere işlem yaptıklarını tespit etti.

        Ekipler, acentenin, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'dan başvuru yapan 400 kişiden aldığı 10 milyon lira karşılığında Ankara'daki firmaya çekle yapılan ödemenin kabul edilmemesi üzerine mağduriyetin yaşandığını belirledi.

        Soruşturma kapsamında firma sahibi A.Ç. ile Sakarya'daki 4 çalışanı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktan serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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