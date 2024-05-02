Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Ayrıca 91 tarihi obje, dedektör, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 153 çeşitli çaplarda tabanca ve tüfek fişeği, 9 kilogram tütün, 90 bin 440 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), makaron makinesi, 55 puro ve kompresöre el konuldu.

Ekiplerce yapılan aramalarda, 17 kilo 136 gram kubar esrar, 892 gram bonzai, 94 gram metamfetamin, 16 gram kokain, 3 gram eroin, 480 mililitre sıvı ekstazi, 48 uyuşturucu kullanma aparatı, 80 kök Hint keneviri, 60 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında nisan ayında belirlenen adreslere 168 operasyon düzenlendi.

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