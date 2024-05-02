Sakaryaspor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma yaptı.
Antrenmana sakatlığı devam eden Nsana Simon katılmadı.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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