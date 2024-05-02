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        Sakaryaspor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:45
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        Sakaryaspor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma yaptı.

        Antrenmana sakatlığı devam eden Nsana Simon katılmadı.

        Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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