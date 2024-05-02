Kayıp Iraklı, fındık bahçesinde toprağa gömülü olarak ölü bulundu: 8 gözaltı

SAKARYA'da, kayıp olarak aranan Iraklı Mohammed Azeez Mahdi'nin (44) fındık bahçesinde toprağa gömülü cesedi bulundu. Olayla ilgili aralarında 16 yaşında erkek çocuğunun da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Mahdi'nin kumar borcu nedeniyle öldürüldüğünü söylediği öğrenildi.

Kentte, 'Uluslararası koruma ve ikamet izni' statüsünde yaşayan Mohammed Azeez Mahdi'nin ailesi, eve dönmemesi üzerine, 11 Nisan'da kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, Mahdi'nin bulunması için soruşturma başlattı. Kentte korsan taksicilik yaptığı iddia edilen, evli ve 3 çocuk babası Mahdi'nin otomobili, 28 Nisan'da Adapazarı ilçesinde boş arazide bulundu. Ekipler, Mahdi'nin görüştüğü kişileri de takibe alıp sorguladı. Sorgularda bazı şüphelilerin çelişkili ifadeleri sonrası soruşturma derinleştirildi.