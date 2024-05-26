Oyuncu Bozkurt ve opera sanatçısı Likos, Sakarya'da mezun oldukları lisede etkinliğe katıldı

Oyuncu Cengiz Bozkurt ve opera sanatçısı Hüseyin Likos, Sakarya'nın Karasu ilçesinde mezun oldukları lisede tecrübelerini mezun ve öğrencilerle paylaştı.

Karasu Lisesinin 1954-2023 mezunlarına yönelik programına katılan Likos ve Bozkurt, öğrencilere ve mezunlara kariyerlerine giden süreci anlattı, soruları yanıtladı.

Oyuncu Bozkurt, programın ardından gazetecilere, eski sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Ve gözleri ışıl ışıl olan Karasu Lisesinin şimdiki öğrencileriyle olmaktan gerçekten büyük mutluluk duydum. Bu sıralardan çıktığım için de ayrıca gurur duyuyorum." dedi.

Devlet Opera ve Bale sanatçısı Likos ise yıllar sonra aynı topraklarda ve aynı heyecanla arkadaşlarıyla buluştuğunu anlatarak, "Bütün arkadaşlarımız burada. İsimler hafızalardan gitmiş ama yeniden birbirimizi görmek bizi çok mutlu etti. Gençlerle olmak, birikimlerimizden bir nebze olsa da onlara bir şeyler anlatmak çok heyecanlandırdı bizi. Çok keyifli bir gündü. Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mezun ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 1000 kişinin katıldığı geleneksel pilav günü etkinliğine de iştirak eden Likos ve Bozkurt, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.