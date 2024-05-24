Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor için play-off finali öncesi destek gecesi yapıldı

        Trendyol 1. Lig play-off finali oynayacak Sakaryaspor için destek gecesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 22:53 Güncelleme: 24.05.2024 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor için play-off finali öncesi destek gecesi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig play-off finali oynayacak Sakaryaspor için destek gecesi düzenlendi.

        Serdivan ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen yemekte konuşan Vali Yaşar Karadeniz, futbolun amatörlükten Süper Lig'e kadar devam eden bir basamaklar zinciri olduğunu söyledi.

        Futbolla sağlanan tanıtım ve faydanın başka hiçbir sektörde olmadığını ifade eden Vali Karadeniz, "Özellikle Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle, kulüp başkanımızın gayretleriyle Sakaryaspor bir semt takımı değil, kent takımı olduğunu her zaman göstermiş bir takımdır. Geçmişindeki başarıları da aslında Sakaryaspor'un Süper Lig'e çıktığında yine aynı başarıyı göstereceğinin bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

        Vali Karadeniz, 30 Mayıs'ta Adana'da oynanacak final maçında Süper Lig'in müjdesini vererek kente döneceklerini sözlerine ekledi.

        Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç de şehri dışarıda temsil eden en büyük markasının Sakaryaspor olduğunu belirtti.

        Şehrin markasını hak ettiği yere Süper Lig'e çıkarmak istediklerini dile getiren Genç, "Bunun için de önümüzde sadece son bir 90 dakika kaldı. Allah'ın izniyle bu maçı da alacağımıza inanıyorum." dedi.

        Taraftarından yöneticisine, iş adamından oyunculara kadar herkesin aynı inançta olduğunu ifade eden Genç, Adana'daki final maçında şehri gururla temsil edeceklerini aktardı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da takıma gereken desteği vereceklerini belirterek, final maçında başarılar diledi.

        AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakaryaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, ilçe belediye başkanları ve iş insanlarının da katıldığı yemekte kulüp için 19 milyon 500 bin lira toplandı.

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Bodrum FK ile 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Minibüs yol verdi kamyon çarptı!
        Minibüs yol verdi kamyon çarptı!
        UAD kararına ne dediler?
        UAD kararına ne dediler?
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        "Sakarya Bike Fest" heyecanı Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası ile sona...
        "Sakarya Bike Fest" heyecanı Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası ile sona...
        Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Apartmandaki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı; o anlar kamerada
        Apartmandaki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı; o anlar kamerada
        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan Ferizli Belediyesine ziyaret
        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan Ferizli Belediyesine ziyaret
        Sakarya'da üniversite öğrencileri "Kariyer Zirvesi"nde sektör temsilcileriy...
        Sakarya'da üniversite öğrencileri "Kariyer Zirvesi"nde sektör temsilcileriy...
        Sakarya'da üniversite öğrencileri tiyatro oyunlarını kırsaldaki çocuklar iç...
        Sakarya'da üniversite öğrencileri tiyatro oyunlarını kırsaldaki çocuklar iç...