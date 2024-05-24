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        Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:33
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        Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, 50 ilden 959 kız ve erkek sporcu mücadele etti.

        Küçük, yıldız ve genç kategorilerinde "sanda" dalında minderde rakipleriyle yarışan sporcular, "taolu" branşında ise en iyi hareketlerini yaparak derece almaya çalıştı.

        Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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