Sakarya'da denize giren öğrenci kayboldu

Dalgıçlar su altından arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik botu ile İl Emniyet Müdürlüğü polis teknesi su yüzeyinden tarama gerçekleştiriyor. Çalışmalara dronla havadan da destek veriliyor.

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