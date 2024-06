KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Sakarya'da iş adamlarıyla buluştu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Siz değerli iş insanları, ticaret insanlarının, turizmcilerin, sanayicilerin mutlak suretle inanıyorum ki Kıbrıs'a sizlerin gözüyle baktığınızda fırsatlar bulabileceğinize inanıyorum çünkü sürekli olarak bir gelişme vardır ve bu gelişmenin de artarak devam etmesi beklenmektedir." dedi.

15 Temmuz Milli İrade Derneğinin düzenlediği program çerçevesinde Sapanca ilçesinde bir otelde iş adamlarıyla bir araya gelen Tatar, bütün bu ambargo, izolasyon, kısıtlamalar ve birtakım engellere rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle ve Kıbrıs Türkü'nün başarısıyla son yıllarda turizmde olağanüstü başarılar kaydettiğini söyledi.

"Tarımsal arazileri koruma ve aynı anda bir yabancının alabileceği bir dönüm veya bir konut verilecek o da güvenlik soruşturması ve Bakanlar Kurulu kararıyla ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına üç konut ve daha fazla arazi alma kriterlerini getirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan bir devletin vatandaşları aynı şekilde daha fazla mal mülk alabilirler şeklinde yasaya yazdık. Dolayısıyla Türk vatandaşlarının daha fazla mal, mülk almaları da söz konusudur. Tabii bunların ayrıntıları vardır. Bunları yatırımcılar mutlak suretle danışmanlarıyla ve hukukçuları ile değerlendirebilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık bir Antalya bir Bodrum, Kuşadası, Alanya gibi gerçekten son yıllarda olağanüstü gelişme gösterdi. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti onların liginde olacağı düşüncesi içerisindeyim. O şekilde bir gelişme, o şekilde bir potansiyel var. Dolayısıyla Türkiye'nin doğal bir uzantısı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde siz değerli Sakaryalı iş insanlarının da orada fırsatlar yakalayıp bu sektörlerde birtakım yatırımlar, işbirliği veya ortaklıklar yapabileceği düşüncesindeyim. Biz her zaman oradayız. Biz sizlerin emrindeyiz. Her zaman bizim sizlere kapımız açık çünkü siz bizlerin kardeşlerisiniz. Siz bizlerin dava arkadaşlarısınız. Siz bizlerin ana vatandaki gerçekten yiğit ve her zaman hakkıyla, hukukuyla fırsatlar arayan çok değerli iş insanlarısınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sizleri her zaman görmekten duyacağımız memnuniyeti en kalbi duygularımla sizlerle paylaşıyorum. Kameralar önünde de tüm Sakaryalılara aynı duyguları da paylaşıyorum. Herkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerek turist olarak gerek öğrenci olarak ve iş insanı olarak bekliyoruz."