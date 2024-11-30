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        Sakarya'da üniversite öğrencisi evde ölü bulundu

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi bir evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 21:42 Güncelleme: 30.11.2024 - 21:42
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        Sakarya'da üniversite öğrencisi evde ölü bulundu
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi bir evde ölü bulundu.

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu (MYO) Medya ve İletişim Programı öğrencisi Ezgi E. (20), Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir evde, kız arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ezgi E'nin, epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

        Ezgi E’nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezindeki işlemlerinin ardından Çorum'a gönderildi.

        SUBÜ'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ezgi E’ye Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve üniversite camiasına başsağlığı dilendi.

        Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde staj yapan Ezgi E’nin vefat haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilediğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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