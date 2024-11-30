Sakarya'da üniversite öğrencisi evde ölü bulundu

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde staj yapan Ezgi E’nin vefat haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilediğinde bulundu.

SUBÜ'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ezgi E’ye Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve üniversite camiasına başsağlığı dilendi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ezgi E'nin, epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu (MYO) Medya ve İletişim Programı öğrencisi Ezgi E. (20), Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir evde, kız arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

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