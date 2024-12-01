Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        AK Parti Karapürçek İlçe Başkanlığına yeniden Çakırbaş seçildi

        AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Halit Çakırbaş, 8. olağan kongrede güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:28 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karapürçek İlçe Başkanlığına yeniden Çakırbaş seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Halit Çakırbaş, 8. olağan kongrede güven tazeledi.

        Şehit Tuncay Özdemir Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Çakırbaş, tek aday olarak girdiği kongrede oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

        Kongreye, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti 22. ve 24. Dönem Milletvekili Recep Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Abdrakadabra'nın ardındaki sihirli hikaye ne?
        Abdrakadabra'nın ardındaki sihirli hikaye ne?
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletteki yolcu yaralandı
        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletteki yolcu yaralandı
        Sakarya'da üniversite öğrencisi evde ölü bulundu
        Sakarya'da üniversite öğrencisi evde ölü bulundu
        Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilen...
        Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilen...
        Sakarya'da kas hastası gence doğum günü sürprizi
        Sakarya'da kas hastası gence doğum günü sürprizi
        Off-road tutkunu kadın doktor pistlerde rüzgar estiriyor
        Off-road tutkunu kadın doktor pistlerde rüzgar estiriyor
        Pamukova'da çiftçilere traktörlere reflektör takılmasının önemi anlatıldı
        Pamukova'da çiftçilere traktörlere reflektör takılmasının önemi anlatıldı