AK Parti Karapürçek İlçe Başkanlığına yeniden Çakırbaş seçildi

Kongreye, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti 22. ve 24. Dönem Milletvekili Recep Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Şehit Tuncay Özdemir Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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