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        Sakarya'da 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve etkinlik sahnesi açıldı

        Adapazarı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve etkinlik sahnesi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:50 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:55
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        Sakarya'da 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve etkinlik sahnesi açıldı
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        Adapazarı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve etkinlik sahnesi hizmete girdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tesis 9 bin 785 metrekarelik alanda inşa edildi. Tesis, 7 bin 505 metrekarelik pazar, 1690 metrekarelik çelik sundurma ve 2 bin 280 metrekarelik otopark alanı ile mahalle sakinlerine hizmet sunacak.

        143 metrekarelik sosyal tesis binasında kadın ve erkek mescitleri, abdesthaneler, bebek bakım odası, mutfak, idari ofis gibi birçok ihtiyaç düşünülerek tasarlanan tesiste, 300 kişi kapasiteli amfi ve 100 metrekarelik sahne alanı da sosyal etkinlikler için hazır hale getirildi.

        Açılış töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, bölgenin gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Karadeniz, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı, kapalı pazar yerinin oluşturulduğu, daha iyi hizmetin, daha iyi alışverişin yapılacağı bir sosyal tesisin Yenikent bölgesine kazandırılmasından memnun olduklarını belirterek, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya teşekkür etti.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Adapazarı'nda gerçekleştirilen projelerin başarıyla tamamlandığını belirterek, güç birliği içinde Cumhur İttifakı şemsiyesi altında, milletin desteğiyle kenti daha da güzelleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ise Adapazarı'nın her geçen gün daha da geliştiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tevazu ve samimiyetle kente hizmet etmek için çok çalıştıklarını kaydetti.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin her alanda kalkınması için çalışmaların sürdüğünü, tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, tesisin Yenikent bölgesi için büyük bir kazanç olduğunu belirtti.

        Geniş pazar alanı, sosyal tesisler, etkinlik sahnesi ve yeşil alanlarıyla Yenikent bölgesine yeni bir değeri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Işıksu, "Adapazarı'mızın her köşesine hizmet götürme gayretimizle şehrimizi her alanda daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Birlikte çalışmaya, şehrimiz için daha iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın yaptırdığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları, birlik, oda ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler ve mahalle sakinleri katıldı.

        Açılışın ardından çocuklar için "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası" sinema gösterimi gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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