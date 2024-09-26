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        Sakarya'da "dur" ihtarına uymayarak 4 polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:10 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:10
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        Sakarya'da "dur" ihtarına uymayarak 4 polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce'den 24 Eylül'de gece saatlerinde motosikletle Sakarya'ya gelen E.A. (30) ve Z.T. (25), Adapazarı ilçesinde polis ekiplerinin yol kontrol çalışmasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Kovalamaca sırasında trafik kazası geçiren 4 polis yaralandı, şüpheliler kaçtı.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi Düzce'de gözaltına aldı.

        Sakarya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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