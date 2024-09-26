Sakarya'da "dur" ihtarına uymayarak 4 polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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