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        Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada yaralanarak hastanede hayatını kaybeden işçi defnedildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 21:29 Güncelleme: 04.10.2024 - 21:29
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        Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada yaralanarak hastanede hayatını kaybeden işçi defnedildi
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        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Kocaeli Şehir Hastanesi'nde dün 19 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Eray Kızıldağ'ın (22) cenazesi, Hendek ilçesi Sivritepe Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

        Kızıldağ'ın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından mahalledeki camiye götürüldü. Kızıldağ'ın ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

        İlçe Müftüsü Osman Sağlam'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Kızıldağ'ın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine, Kızıldağ'ın ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i ise salıverilmişti.

        Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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