Büyük Önder Atatürk Ferizli'de anıldı

Kaymakam Balcı, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreninin hazırlanmasında emeği geçenlere ve programa katılım gösterenlere teşekkür etti.

Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı Mehmet Ata tarafından çelenk sunuldu.

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