Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Büyük Önder Atatürk Ferizli'de anıldı

        Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Sakarya'nın Ferizli ilçesinde törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 17:50 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Önder Atatürk Ferizli'de anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Sakarya'nın Ferizli ilçesinde törenle anıldı.

        Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı Mehmet Ata tarafından çelenk sunuldu.

        İlçe protokolünün katıldığı törenin ardından İlçe Halk eğitim Merkezi salonunda düzenlenen programda öğrenciler şiirler okudu.

        Kaymakam Balcı, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreninin hazırlanmasında emeği geçenlere ve programa katılım gösterenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Kızlarına aldığı atla yetiştiriciliğe başladı, tayları hipodromlarda boy gö...
        Kızlarına aldığı atla yetiştiriciliğe başladı, tayları hipodromlarda boy gö...
        Sakarya'da 18 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı
        Sakarya'da 18 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
        Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
        Sakarya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sakarya Valisi Doğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Sakarya Valisi Doğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı