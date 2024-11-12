Sakaryaspor'un eski kulüp başkanına tokat atılmasına ilişkin 2 sanık hakim karşısında

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.C.Ş, tutuksuz S.İ, müşteki Gökhan İn ile taraf avukatları katıldı.

Savunması alınan H.C.Ş, olay tarihinde kulüpte reklam ve sponsorluklardan sorumlu yönetici olduğunu söyledi.

İstifa etmeleri için taraftarların kendilerini tehdit ettiğini öne süren H.C.Ş, "Olay günü aşırı baskı ve stresten dolayı alkol aldım. Gökhan İn ile sponsorluk görüşmesine gittik, olumlu sonuçlanmadı. Sonra kafeye gittik, kulübün durumunu konuştuk. Maddi sıkıntılardan dolayı üzerimizdeki baskılar nedeniyle kurgu video yapmaya karar verdik. Gökhan İn'in rızası vardı video çekilmesi için." diye konuştu.

H.C.Ş, bir futbolcudan 150 bin liralık borç alınması meselinin müştekiyle alakasının olmadığını savunarak, şunları kaydetti: "Taraftarın baskısından dolayı sanki borcu müşteki ödeyecek gibi mizansen gerçekleştirdik. O an karar verdiğimiz kurgu videoydu. Soruşturma aşamasında baskı altındaydım o yüzden kurgu olduğundan bahsetmemiştim. Kesinlikle olayda üçüncü kişi söz konusu değildir. Bu olay için bizi yönlendiren, azmettiren üçüncü kişi yoktur. Sanık S.İ'nin videoyu bana gönderip göndermediğini hatırlamıyorum. Bana gönderdiyse bile telefonumda tutmaz silerdim. Yağma kastıyla hareket etmedim. Videoyu paylaşmadım. Müşteki kendi rızasıyla tekrar aday olmadı, çekilen videonun adaylıkla ilgisi yoktur. Tahliyeme ve beraatimi talep ediyorum."

Sanık S.İ. de olay tarihinde kulüpte başkan yardımcısı olarak görev yaptığını anlatarak, olay günü sanık H.C.Ş'nin çağırması üzerine bir kafede buluştuklarını ifade etti. Video ve kurgudan haberinin olmadığını öne süren S.İ, "Tamamen o an olay gelişti. H.C.Ş videoyu çekmemi istedi. Videoyu telefonumla çektim. Müştekinin de videonun çekilmesine rızası vardı. Taraftar grupları sürekli yönetim kurulunu tehdit ediyordu. Videoyu sanık H.C.Ş'ye gönderdim, başka kimseye göndermedim. Hatta sildiğimi de müştekiye gösterdim. Videonun nasıl yayıldığını bilmiyorum. Video tamamen o an karar verilmiş bir olaydı. Bizi video çekmeye zorlayan ve yönlendiren 3'üncü kişi yoktur. Polis üzerime çok geldi, daha sonra olayın kurgu olduğunu anlattım. Yağma kastıyla hareket etmedim. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki Gökhan İn de 150 bin liralık borç meselesini olay anında öğrendiğini savunarak, "Sponsor görüşmesinden dönerken sanık H.C.Ş, yaptığım basın açıklamasından dolayı hayati tehlikemin olduğunu söyledi. Ben 'Böyle bir video çekileceğine beni öldürün.' dedim. Videonun tam olarak neden çekildiğini bilmiyorum. Video benim başkan olmamam için yapılmış bir video. Video kesinlikle kurgu değildir, videonun çekilmesine mecbur bırakıldım." savunmasında bulundu. Gökhan İn, sadece sanık H.C.Ş'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Tanık B.T. de kulüpte aynı dönemde yönetim kurulunda görev yaptığını dile getirerek, "Olaya ilişkin bir bilgim yoktur, video sosyal medyada yer alınca öğrendim. S.D'den borcu kendim için aldım. Kulüple ilgisi yoktur." dedi. Tanık futbolcu S.D. ise olayla bir bilgisinin bulunmadığını, sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, "B.T'ye kendisi için 150 bin lira vermiştim. Önce kendisi için sonra kulüp için istediğini söyledi. Ben kimseye bahsetmedim ama öğrenilmiş." diye konuştu. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve mütalaayı hazırlamak için süre verilmesini talep etti.

H.C.Ş'nin avukatı da müvekkilinin tahliyesini ve beraatini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına, esas hakkındaki savunmasını hazırlamaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi. - Olay ve iddianame Gökhan İn'e tokat atıldığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatılmış, polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eski kulüp yöneticisi H.C.Ş. "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia eden H.C.Ş'nin, olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü öğrenilmişti. İfadesinin alınması için çalışma başlatılan ve daha sonra emniyete teslim olan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. de savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yağmaya teşebbüs" suçunda tutuklanmıştı. Şüpheli S.İ. daha sonra tahliye edilmişti.