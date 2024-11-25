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        Bolu'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı, yayla evine sığınan diğer 9 kişilik gruba ulaşma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:31
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        Bolu'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı, yayla evine sığınan diğer 9 kişilik gruba ulaşma çalışmaları sürüyor.

        İstanbul'dan Göynük Yaylası'na kamp için gelen 9 kişilik grubun araçları yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde yolda kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Sakarya'dan AFAD, jandarma ve Taraklı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        İş makineleri eşliğinde yürütülen uzun süren çalışmalar sonucu 9 kişilik grup, sabah saatlerinde kurtarıldı.

        Öte yandan Göynük ilçesi Gökçesaray Yaylası bölgesine gelen 9 kişilik iş adamı grubu da yoğun yağış sebebiyle mahsur kaldı.

        İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bir yayla evine sığınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen gruba iş makineleriyle ulaşmaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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