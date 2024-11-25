Bolu'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bir yayla evine sığınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen gruba iş makineleriyle ulaşmaya çalışıyor.

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