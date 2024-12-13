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        Sakarya'nın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 17:43 Güncelleme: 13.12.2024 - 18:02
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        Sakarya'nın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

        Kent genelinde dünden bu yana etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda öğleden sonra kar yağışı başladı.

        Kış manzaralarının oluştuğu bölge havadan da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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