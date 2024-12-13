Sakarya'nın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Kent genelinde dünden bu yana etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda öğleden sonra kar yağışı başladı.
Kış manzaralarının oluştuğu bölge havadan da görüntülendi.
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