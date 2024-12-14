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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 21:09 Güncelleme: 14.12.2024 - 21:52
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Erkan Akbulut, Serdar Soydan

        Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Fernando (Dk. 81 Muhammed Himmet Ertürk), Aabid (Dk. 90+3 Alparslan Demir), Mustafa Pektemek (Dk. 84 Saint Louis), Oğuzhan Çapar, Cebrail Karayel, Totre, Mendy (Dk. 90+3 Volkan Eğri), Simon

        Alagöz Holding Iğdır FK: Alp Arda, Alim Öztürk (Dk. 66 Aleksic), Hasan Hatipoğlu, Regattin, Ahmet Emin Engin, Caner Cavlun (Dk. 75 Mert Çölgeçen), Thuram, Burak Altıparmak (Dk. 75 Halil İbrahim Sönmez), Liço (Dk. 61 Guimaraes), Burak Bekaroğlu (Dk. 61 Eysseric), Marcos Silva

        Goller: Dk. 18 Thuram (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 33 Fernando, Dk. 36 Mendy (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Marcos Silva (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 40 Simon, Dk. 84 Oğuzhan Çapar (Sakaryaspor)

        SAKARYA

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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