Stat:YeniSakarya Atatürk
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Erkan Akbulut, Serdar Soydan
Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Fernando (Dk. 81 Muhammed Himmet Ertürk), Aabid (Dk. 90+3 Alparslan Demir), Mustafa Pektemek (Dk. 84 Saint Louis), Oğuzhan Çapar, Cebrail Karayel, Totre, Mendy (Dk. 90+3 Volkan Eğri), Simon
Alagöz Holding Iğdır FK: Alp Arda, Alim Öztürk (Dk. 66 Aleksic), Hasan Hatipoğlu, Regattin, Ahmet Emin Engin, Caner Cavlun (Dk. 75 Mert Çölgeçen), Thuram, Burak Altıparmak (Dk. 75 Halil İbrahim Sönmez), Liço (Dk. 61 Guimaraes), Burak Bekaroğlu (Dk. 61 Eysseric), Marcos Silva
Goller: Dk. 18 Thuram (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 33 Fernando, Dk. 36 Mendy (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Marcos Silva (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 40 Simon, Dk. 84 Oğuzhan Çapar (Sakaryaspor)
SAKARYA
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