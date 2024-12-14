Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Geldiğimiz noktada bu maç bizim için viraj maçıydı." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bakkal, oyuncularını mücadeleden dolayı kutlayarak, "Maçın ikinci devresindeki ortaya koydukları direnç ve 1-0 geriye düştükten sonra maçı çevirme isteği takdire şayan. Oyuna aslında iyi başladık, ceza sahasına girmeden gol yedik. Futbolda böyle hatalar var ama olmaması gerekir, böyle bir gol yemememiz gerekiyordu. İşin sevinci tarafı, bence takımın pozisyon vermemesi çok önemli ve bunun akabinde de 2 golü bulup 2-3 net pozisyon bulmamız çok önemli." diye konuştu.

Takıma bu hafta 3 oyuncu döndüğünü aktaran Bakkal, "Geldiğimiz noktada bu maç bizim için viraj maçıydı. Benden sonraki dönemde iyi oynayan bir takım var. Önemli bir maçı kazandık. İyi de hazırlanmıştık. Bu inanç inşallah önümüzdeki haftalarda devam eder. Topladığımız kadar puan toplayıp ikinci devre inşallah daha iyi olacak." dedi. Bakkal, hedefi koymak için takıma takviye yapılması gerektiğini aktararak, "Bu 3 puan önümüzdeki günlere daha iyi bakma puanıdır. Onun ötesinde de oyuncu grubunun gösterdiği direnç hakikaten çok önemli." ifadesini kullandı.

- Alagöz Holding Iğdır FK cephesi Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü de rakibe karşı direnç gösteremediklerini kaydetti. Yaklaşık 15 gündür takımla beraber olduklarını belirten Özköylü, "Eksikleri gidermek için çok zamanımız yok. Çok fazla istediğimiz fiziksel antrenmanları yapamıyoruz, ancak sahada nasıl oynayacağımızla ilgili çalışmalar yapabiliyoruz. Oyuncularda bir tedirginlik, öz güven kaybı var. Aslında çok iyi oyunculara sahip bir takımız fakat oyuncular potansiyellerini gerçek anlamda sahaya maalesef koyamıyorlar. O üzerimizdeki baskı, beklentinin yüksek oluşu, son haftalarda alınan sonuçların istediğimiz gibi olmayışı herkesi büyük bir baskı ve strese sokuyor." diye konuştu.

Özköylü, takıma geldikten sonra oyun olarak toparlandıklarını dile getirerek, "İstediğimiz oyunu oynamaya çalışıyor çocuklar ama özellikle öz güven kaybı, cesaretsizlik maalesef saha içerisinde bize çok hata yaptırıyor. İnanılmaz fazla top kaybı yaptık ve yaptığımız her top kaybı çok koşmamıza ve enerjimizi gereksiz harcamamıza sebep oldu. Öne geçmemize rağmen oyunu tutmayı, ikili mücadelede ayakta kalmayı maalesef başaramadık. Çok basit iki gol yedik. Bu seviyedeki takımların bu tip golleri yememesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.