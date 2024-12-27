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        Sakarya'da malzeme kulübesinde çıkan yangında tarım araçları kullanılamaz hale geldi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde malzeme kulübesinde çıkan yangında traktör ve bazı tarım araçları kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:27 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:30
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        Sakarya'da malzeme kulübesinde çıkan yangında tarım araçları kullanılamaz hale geldi
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde malzeme kulübesinde çıkan yangında traktör ve bazı tarım araçları kullanılamaz hale geldi.

        Yassıgeçit Mahallesi'nde Mahir Y'ye ait evin yanında bulunan malzeme kulübesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu gören mahalle sakinleri, yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, traktör, fındık toplama makinesi, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, tırpan motoru ve birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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