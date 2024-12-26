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        Sakarya'da sağlık personelinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağlık personelinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:51 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:51
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        Sakarya'da sağlık personelinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağlık personelinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Otomobille nöbete giden sağlık personeli Furkan K'ye (27) hastaneye yakın bölgede başka bir araçtan silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan zanlılar O.S, U.E. ve Z.C.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kocaali Adliyesine götürüldü.

        Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan O.S. ve U.E. tutuklandı, Z.C.T, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        - Olay

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 21 Aralık Cumartesi günü otomobille nöbete giden sağlık personeli Furkan K'ye (27) hastaneye yakın bölgede başka bir araçtan silahla ateş açılmış, yaralanan Furkan K. kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alınmıştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri belirlenmiş, O.S. (22) ile U.E. (29) İstanbul'da, Z.C.T. (31) ise Sakarya'da yakalanmış, olayda kullanılan silaha el konulmuştu.

        Bu arada, iddiaya göre şüphelilerin, alacak verecek meselesi nedeniyle aracın eski sahiplerinden Y.S'yi hedef almak istedikleri ve aracı bu kişinin kullandığını düşünerek ateş ettikleri, yaralanan Furkan K'nin olayla ilgisinin bulunmadığı öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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