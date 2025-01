Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, MÜSİAD Sakarya 21. Genel Kurulu'nda konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayimizin rekabet gücünü artıracak, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi sürdürülebilir ve sürekli kılacak destek enstrümanlarımızı sanayicimizin ihtiyaçlarına ve koşullara uygun olarak sürekli güncelliyoruz." dedi.

Bakan Kacır, Sakarya Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra MÜSİAD Sakarya 21. Genel Kurulu'na katılan Kacır, MÜSİAD üyelerinin, 22 yıl önce çıktıkları engellerle dolu zorlu yolculuğun hem en yakın tanığı hem de bu yolculuktaki en yakın yol arkadaşları olduğunu söyledi.

Kacır, 2002'den önce üretimi sınırlı, kaynakları değerlendirilememiş, iş gücü kısıtlı, potansiyeli bastırılmış, kabuğuna hapsedilmiş ve adeta sindirilmiş bir ülkeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden ayağa kaldırmayı başardıklarını ifade etti.

Reform niteliğindeki atılımlar ve gerek siyasi gerekse ekonomik istikrar sayesinde asırlık kazanımlar elde ettiklerini vurgulayan Kacır, "Türkiye, son 17 çeyrektir büyümesine kesintisiz devam ederken milli gelirimiz de 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı. Ürün ihracatımızı 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkardık. Hizmet ihracatımızı 112 milyar dolara yükselttik. Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü, rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç eden ülkedir." diye konuştu.

Kacır, katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm olmak üzere 3 ana sacayağı üzerinde yükselen Türk sanayisi inşa ettiklerini belirterek, "Sanayimizin sürdürülebilirliği ve rekabetçiliğini odağına alan yeni destek ve teşvik mekanizmalarını devreye alıyoruz. Dünya Bankası işbirliğinde yürüttüğümüz 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ve 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin ve yeşil teknoloji girişimlerinin hizmetine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle "Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu"nu tasarladıklarını anlatan Kacır, yeşil dönüşüm yatırımları için 2030 yılına kadar 5 milyar avro finansman sağlamak üzere uluslararası finans kuruluşlarıyla mutabakata vardıklarını söyledi.

Kacır, geçen eylül ayında OSB yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle sanayicilerin OSB'lerdeki sanayi alanlarına erişimini kolaylaştıracak kural bazlı, şeffaf yönetişim modeli oluşturduklarını, her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB'lerde bulunan boş sanayi alanlarını yatırımcıların tahsis başvuruları için çevrim içi platformda erişime açtıklarını söyledi.

Bu ödemeler konusunda da bazı hususları açıklığa kavuşturmak istediğini dile getiren Kacır, şunları ifade etti:

"Yeni yaptığımız düzenlemeye göre ilk 6 ay bedelsiz, 6 aydan sonrasındaki her ay için güncel arsa değerinin hiç yapı ruhsatı almayanlar için binde 5'i, yapı ruhsatı alıp yapı kullanma izni almayanlar için binde 1'i, yapı kullanma izni olup iş yeri açma, çalışma ruhsatı olmayanlar için on binde 5'i olarak uygulanacaktır. Biz bu kaynakları yine sanayi altyapımız, üretim ekosistemimiz için değerlendireceğiz. Bu uygulamanın hedefi üreten sanayicimizi korumaktır. İstiyoruz ki söz konusu yerlerde yasal süreçleri ve izinleri tamamlansın. Bir an önce çarklar dönsün ya da sanayi alanlarımız üretimi ve ihracatı hedefleyen sanayicilerimizin kullanımına sunulsun."

- "Teşvik sistemimizde kapsamlı revizyon için yaptığımız çalışmalarda sona ulaştık"

Kacır, bölgede yaşanan sıcak çatışmaların, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mali faturası ile küresel ekonominin içinden geçtiği fırtınalı dönemin olumsuz etkilerini ister istemez hissettiklerini belirterek, "Orta Vadeli Program doğrultusunda yürütülen fiyat istikrarını önceleyen ekonomi programımızın iç pazarın büyümesine yansımaları elbette oldu fakat dezenflasyon süreci uzun vadede sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecektir. Fiyat istikrarını öncelediğimiz yeni dönemde yatırımların ivme kaybetmemesi adına pek çok önlem aldık." dedi.

Orta yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında faaliyet göstererek başarılı ihracat ve AR-GE performansı gerçekleştiren, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki öncelikli ürünlere ilişkin faaliyet gösteren, Turcorn 100 Programı kapsamına alınan girişimlere 50 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği sağladıklarını anlatan Kacır, KOBİ'lerin kapasite genişletme yatırımlarını hızlandıracak "Kapasite Geliştirme Destek Programı" ile de 20 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puana kadar geri ödemesiz destek sunduklarını dile getirdi.