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        Sakarya'da jandarmadan yaya geçidi denetimi

        Sakarya'da jandarmanın yaya geçidi denetiminde, yayalara yol vermediği tespit edilen 14 araç ve sürücüye 60 bin 823 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:19
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        Sakarya'da jandarmadan yaya geçidi denetimi
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        Sakarya'da jandarmanın yaya geçidi denetiminde, yayalara yol vermediği tespit edilen 14 araç ve sürücüye 60 bin 823 lira idari para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde Karapürçek yolu üzerinde trafik denetimi yaptı.

        Ekinli İlk ve Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidinde yapılan denetimde, yayalara yol vermediği tespit edilen 14 araç ve sürücüye 60 bin 823 lira idari para cezası uygulandı.

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