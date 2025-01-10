Sakarya'da jandarmadan yaya geçidi denetimi

Ekinli İlk ve Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidinde yapılan denetimde, yayalara yol vermediği tespit edilen 14 araç ve sürücüye 60 bin 823 lira idari para cezası uygulandı.

Sakarya'da jandarmanın yaya geçidi denetiminde, yayalara yol vermediği tespit edilen 14 araç ve sürücüye 60 bin 823 lira idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.