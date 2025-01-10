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        Sakarya Valisi Doğan, gazetecilerle buluştu

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:38 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:54
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        Sakarya Valisi Doğan, gazetecilerle buluştu
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Vali Doğan, gazetecilerin, toplumun doğru bilgiye ulaşmasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

        Doğan, basın mensuplarıyla sık sık bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, "Şehrimiz için birlikte olmak çok kıymetlidir. Şehre geldiğim günden beri basın mensuplarımızla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla sizlerle yakın çalışmak ve birlikte hareket etmek istiyoruz." dedi.

        Gazetecilerin gece gündüz demeden görev yaptığını dile getiren Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da gazetecilerin desteğine ihtiyaçları olduğunu aktararak, "Benim derdim bu şehre hizmet ederek eser bırakmak. Bu noktada sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Bu şehrin yarınları ve geleceği için omuz omuza mücadele etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ ise gazetecilik mesleğinin zorluklarına değinerek, Sakarya'nın ekonomik ve sosyal anlamda geldiği noktada gazetecilerin önemli yeri olduğunu kaydetti.

        Altuğ, "Bizler Sakarya'nın imajını sizlerle çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Tüm basın mensuplarımızın Gazeteciler Gününü kutluyorum." dedi.

        Programa, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, sektör dernekleri ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileri ile muhabirler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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