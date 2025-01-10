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        Sakarya'da kaçak kazı yapan 11 şüpheli fotokapan sayesinde yakalandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaçak kazı yapan 11 zanlı, jandarma ekiplerince fotokapan sayesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:27 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:42
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        Sakarya'da kaçak kazı yapan 11 şüpheli fotokapan sayesinde yakalandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaçak kazı yapan 11 zanlı, jandarma ekiplerince fotokapan sayesinde yakalandı.

        ​​​​​​​Hacıyakup Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Şüphelilerin olay yerinde olmadığını tespit eden ekipler, yaptıkları araştırmada, zanlıların daha önceden yerleştirilen fotokapanı kayıt almaması için yerinden sökerek zarar verdiğini ve yanlarında götürdüğünü belirledi.

        Ekipler, sökülse dahi anlık ve sürekli kayıt alan fotokapan sayesinde zanlıların kimliğini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda M.T. (53), Ö.K. (35), M.C. (49), Y.Ç. (36), M.A.B. (23), Z.Ç. (27), İ.K. (20), İ.U. (50), K.U. (39), A.A. (50) ve M.S. (60) yakalandı.

        Operasyonda, 3 cep telefonu, balyoz, kürek ve kazma ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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