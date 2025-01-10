Define kazısında fotokapana yakalandılar

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde define kazısı yapan 11 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler kazı öncesi fotokapanla görüntülendi.

Olay, Hacıyakup Mahallesi’nde meydana geldi. Define aramak amacıyla ormanda kaçak kazı yapan 11 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı için yaptıkları çalışmalara ait görüntüler de fotokapana yansıdı.

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı M.T. (53), Ö.K. (35), M.C. (49), Y.Ç. (36), M.A.B. (23), Z.Ç. (27), İ.K. (20), İ.U. (50), K.U. (39), A.A. (50), M.S. (60) işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olay yerinde de kazı yapmak isteyenlere ait kürek ve kazmalar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.