AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever'den 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 23 Şubat Pazar Ankara'da düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

Tever, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 12 Ekim 2024'te ilçelerle başlayan kongre sürecinin 7 Şubat'ta İstanbul Kongresi'yle tamamlandığını, büyük kongrenin ise "Adında Ak, Işığında İstikbal" mottosuyla gerçekleşeceğini hatırlattı.

İl ve ilçe kongrelerini büyük coşku, heyecan ve disiplinle tamamladıklarından bahseden Tever, "Şükürler olsun ki, gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarımızda olağanüstü birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk. Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azmini ve kararlılığını gördük. Bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir." dedi.

Kongreler sonucu ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında yüzde 75 değişim yaşandığını belirten Tever, "Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'halka hizmet, hakka hizmettir' şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımızla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Partimiz, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle, bizim anlayışımızda kadrolar arasında "eski" ya da "yeni" ayrımı yoktur bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır." diye konuştu.

Tever, iktidara geldikleri ilk günden bu yana tek hedeflerinin güçlü, müreffeh, özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olduğuna değinerek, hayallerinin büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşadıklarını dile getirdi.