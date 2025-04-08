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        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağıyor

        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:52 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:52
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        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağıyor
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        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor. Yağışın ardından Samanlı Dağları'nın alçak kesimleri yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kartepe'de kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        İzmit kent merkezinde ise hava sıcaklığının gündüz 12, gece 3 derece civarında seyretmesi öngörülürken, pazartesiden itibaren sıcaklıkların yükseleceği tahmin ediliyor.

        - Sakarya

        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan Çam Dağı yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sayesinde Çam Dağı sabaha karşı beyaza bürüdü.

        Köknar, gürgen, meşe, akasya ve kestane ağaçlarının dalları karın ağırlığıyla eğildi.

        Yeni filizlenen çiçekler ve tomurcukların kar örtüsü altında kaldığı bölgede oluşan kış manzaraları havadan da görüntülendi.

        - Bolu ve Düzce

        Bolu'nun çevresinde bulunan yaylalar ile yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü.

        Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Abant Gölü Milli Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, Kartalkaya ile Aladağ bölgesinde etkili oldu. Yağışın ardından kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde kar yağdı.

        Saçmalıpınar, Kardüz, Pürenli Yaylaları ile Yunusefendi, Çamlıbel ve Bakacak köyleri yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        - Karabük

        Karabük il merkezi ve ilçelerinde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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