Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağıyor

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor. Yağışın ardından Samanlı Dağları'nın alçak kesimleri yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kartepe'de kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İzmit kent merkezinde ise hava sıcaklığının gündüz 12, gece 3 derece civarında seyretmesi öngörülürken, pazartesiden itibaren sıcaklıkların yükseleceği tahmin ediliyor.

- Sakarya

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan Çam Dağı yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sayesinde Çam Dağı sabaha karşı beyaza bürüdü.

Köknar, gürgen, meşe, akasya ve kestane ağaçlarının dalları karın ağırlığıyla eğildi.