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        Ampute Futbol Süper Ligi

        Ampute Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Alves Kablo Ampute Spor Kulübü'ne 7-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 10:29 Güncelleme: 13.04.2025 - 10:34
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        Ampute Futbol Süper Ligi
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        Ampute Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Alves Kablo Ampute Spor Kulübü'ne 7-0 mağlup oldu.

        Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada oynanan karşılaşma, konuk ekibin 7-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, gazetecilere, takım olarak iyi hazırlandıklarını fakat rakiplerinin şampiyonluğa oynadığını söyledi. Önlerindeki müsabakaya hazırlanacaklarını belirten Yıldırım, bu maçı telafi edeceklerini kaydetti.

        Alves Kablo Ampute Spor Kulübü Antrenörü Rahmi Özcan da şampiyonluk yolunda ilerlediklerini dile getirerek, puan farkını koruyup sezon sonunda hedefe ulaşmak istediklerini ifade etti.

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