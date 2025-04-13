Ampute Futbol Süper Ligi

Alves Kablo Ampute Spor Kulübü Antrenörü Rahmi Özcan da şampiyonluk yolunda ilerlediklerini dile getirerek, puan farkını koruyup sezon sonunda hedefe ulaşmak istediklerini ifade etti.

Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, gazetecilere, takım olarak iyi hazırlandıklarını fakat rakiplerinin şampiyonluğa oynadığını söyledi. Önlerindeki müsabakaya hazırlanacaklarını belirten Yıldırım, bu maçı telafi edeceklerini kaydetti.

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