        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin, 16 ilçede yeni spor alanları inşa ederek gençlerin vakit geçirebileceği modern alanlar oluşturduğu bildirildi.

        Giriş: 12.04.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle şehrin 17 noktasında futbol, basketbol ve voleybol sahalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem Karaberberoğlu altyapı tesisini yenilediği, Serdivan Kazımpaşa'ya FİFA standartlarında saha kazandırdığı kaydedildi.

        Açıklamada, Arifiye'de inşa edilen yüzme havuzu ve gençlik merkezinde sona gelindiği aktarılarak, Adapazarı, Kaynarca, Erenler ve Sapanca ilçelerinde modern spor salonlarının inşasının devam ettiği ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentin spor geleceğine yeni yatırımlarla katkı sunacaklarını belirtti.

        Alemdar, 5 Mayıs'ta yeni spor alanları için ihaleye çıkacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda yeni futbol, basketbol ve voleybol sahalarını şehrimize kazandırıyoruz. Sapanca'da uzun süredir gündemde olan Kurtköy Spor Kompleksi'ni modern spor tesisine dönüştürüyoruz. Akyazı'da sporseverlerin merakla beklediği Topağaç Futbol Sahası ile Harmanlıkspor tesislerinin yenilenmesiyle şehrimizde gençlerimizin hizmetine yeni spor tesisleri kazandırmış olacağız. Hayırlı olsun."

        - 1300 metrelik içme suyu hattı yenileniyor


        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ), Sapanca'da 1300 metrelik içme suyu hattını yeniliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, SASKİ'nin şehrin kılcal damarlarından merkez arterlerine kadar her bölgede altyapıyı güçlendirme çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

        SASKİ'nin Kuruçeşme Mahallesi Kahraman 1 Sokak'ta 1300 metrelik şebeke hattı yenileme çalışması başlattığı kaydedilen belirtilen açıklamada, "Bölgenin coğrafi yapısına ve artan ihtiyaçlarına uygun olarak projelendirilen çalışma kapsamında, 1300 metrelik içme suyu şebekesi baştan aşağı yenileniyor. 'Kaynaktan musluğa sıfır israf' prensibiyle yürütülen çalışmalar sayesinde, suyun kalitesi tam güvence altına alınırken su kayıplarının da önüne geçiliyor." ifadesi kullanıldı.

        - Büyükşehir Akademi'de ilk hafta eğitimleri tamamlandı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi'de ilk hafta dersleri tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 7 farklı branşta alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerin ilk haftasının "İbnü'l-Arabi Okumaları" ve "Şiir Atölyesi" dersleriyle sona erdiği belirtildi.

        "İbnü'l-Arabi Okumaları" dersinde Doç. Dr. Ercan Alkan'ın katılımcılarla bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, tasavvuf felsefesinin temel kavramları ve yaklaşımı üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

        Açıklamada, Zeynep Arkan'ın katılımcılarla buluştuğu "Şiir Atölyesi" dersinde ise modern Türk şiirinin gelişim sürecinin ele alındığı, Tanzimat'tan bugüne uzanan şiir anlayışı üzerine değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da sezonun son balıkları vatandaşla buluşuyor Büyük tekneler paydos...
        Sakarya'da sezonun son balıkları vatandaşla buluşuyor Büyük tekneler paydos...
        Hayat kurtaracak kaskı kolunda taşıdı
        Hayat kurtaracak kaskı kolunda taşıdı
        Sakarya'da kıyı erozyonu nedeniyle bir villa yıkılma tehlikesi yaşıyor
        Sakarya'da kıyı erozyonu nedeniyle bir villa yıkılma tehlikesi yaşıyor
        Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Sahilde erozyona uğrayan yapıla...
        Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Sahilde erozyona uğrayan yapıla...
        Sakaryaspor, 1. Lig'de yarın Esenler Erokspor'u konuk edecek
        Sakaryaspor, 1. Lig'de yarın Esenler Erokspor'u konuk edecek
        Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
        Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi