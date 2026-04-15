        Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor - 15 Nisan hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımı görülecek, doğuda ise çığ tehlikesi devam ediyor. Hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 07:19 Güncelleme:
        Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ülkemizin batı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 18°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 21°

        İzmir

        Bulutlu 24°

        Antalya

        Bulutlu 23°

        Trabzon

        Güneşli 12°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 19°

        Adana

        Parçalı bulutlu 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 19°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 21°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklığının, Ülke genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Toz taşınımının, batı kesimlerde yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        Trump: İran ile savaş bitmeye çok yakın
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Donald Trump'tan Meloni'ye tepki
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklama
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!