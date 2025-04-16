Söğütlü'de anaokulu öğrencileri polisleri ziyaret etti
Söğütlü İlkokul özel eğitim anasınıfı öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulundu.
Söğütlü İlkokul özel eğitim anasınıfı öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulundu.
Polis ekipleri eşliğinde emniyet binasına gelen özel öğrenciler, İlçe Emniyet Amiri Ümit Karatepe tarafından karşılandı. Ziyarette polislik mesleği tanıtılan öğrenciler, ardından ekip araçlarıyla ilçe merkezinde gezdirildi.
Karatepe, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Emniyet teşkilatı olarak okullarda çeşitli programlara katılıyoruz. Öğrencilerimize ve ailelere bilgiler veriyoruz. Bugün de özel misafirlerimizi ağırladık." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.