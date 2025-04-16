Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Söğütlü'de anaokulu öğrencileri polisleri ziyaret etti

        Söğütlü İlkokul özel eğitim anasınıfı öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 08:53 Güncelleme: 16.04.2025 - 08:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Söğütlü'de anaokulu öğrencileri polisleri ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Söğütlü İlkokul özel eğitim anasınıfı öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulundu.

        Polis ekipleri eşliğinde emniyet binasına gelen özel öğrenciler, İlçe Emniyet Amiri Ümit Karatepe tarafından karşılandı. Ziyarette polislik mesleği tanıtılan öğrenciler, ardından ekip araçlarıyla ilçe merkezinde gezdirildi.

        Karatepe, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Emniyet teşkilatı olarak okullarda çeşitli programlara katılıyoruz. Öğrencilerimize ve ailelere bilgiler veriyoruz. Bugün de özel misafirlerimizi ağırladık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder kalp ameliyatında
        Sırrı Süreyya Önder kalp ameliyatında
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor

        Benzer Haberler

        Bungalovda 'gizli kamera bulundu' iddiasına soruşturma (2)
        Bungalovda 'gizli kamera bulundu' iddiasına soruşturma (2)
        GÜNCELLEME - Sakarya'da bungalovda gizli kamerayla izleme iddiasına ilişkin...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da bungalovda gizli kamerayla izleme iddiasına ilişkin...
        Sakarya'da yangına giden itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yarala...
        Sakarya'da yangına giden itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yarala...
        Sakarya'da bungalovda gizli kamerayla izleme iddiasına ilişkin 2 kişi gözal...
        Sakarya'da bungalovda gizli kamerayla izleme iddiasına ilişkin 2 kişi gözal...
        Sapanca Turizm Derneğinden "bungalovda kamerayla izleme" iddiasına ilişkin...
        Sapanca Turizm Derneğinden "bungalovda kamerayla izleme" iddiasına ilişkin...
        Sakarya'da 2'nci kattan düşen kadın ağır yaralı
        Sakarya'da 2'nci kattan düşen kadın ağır yaralı