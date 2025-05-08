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        Sakarya'da drift yapan sürücüye para cezası kesildi

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ehliyetsiz halde plakasız otomobille drift yapan sürücüye 80 bin 781 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:08
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        Sakarya'da drift yapan sürücüye para cezası kesildi
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ehliyetsiz halde plakasız otomobille drift yapan sürücüye 80 bin 781 lira para cezası uygulandı.

        Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi'nde dün bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı anın görüntüsünün sosyal medyada yayılması üzerine polislerce çalışma başlatıldı.

        Polislerce yürütülen çalışmalar neticesinde aracı kullanan kişinin K.D. olduğu tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ile Sapanca İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerince ulaşılan sürücü K.D'ye, "drift atmak"tan 46 bin 392, "sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak" suçundan 18 bin 677, "tescilli aracı plakasız kullanmak" suçundan ise 15 bin 712 olmak üzere toplam 80 bin 781 lira para cezası uygulandı.

        Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için adli işlem başlatılırken, ruhsat sahibi A.D'ye ise "sürücü belgesi iptal edilen kişiye araç kullandırmak" maddesinden 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün gece saatlerince bir esnafın, drift yapan sürücüyü tabureyle kovalaması güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, olaya ilişkin çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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