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        Hendek'te seyir halinde akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde trafikte akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:53
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        Hendek'te seyir halinde akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde trafikte akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı.

        Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hendek ilçesi D-100 karayolunda trafiğe açık alanda bir motosikletlinin tehlikeli şekilde seyir alması üzerine ekipler harekete geçti.

        Sürücüsünün motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptığı ve o anların vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildiği görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine yapılan çalışmalar sonucu sürücü tespit edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrılan kişiye, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan işlem yapıldı, trafik güvenliğiyle ilgili yasalara uymamak, akrobatik hareketler yapmak ve kask kullanmamak maddelerinden idari işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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