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        Sakarya'da üniversite öğrencileri, kermes geliriyle ilkokul ve ortaokul kütüphanesini yeniledi

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle Söğütlü ilçesinde bir okulun kütüphanesini yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:14
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        Sakarya'da üniversite öğrencileri, kermes geliriyle ilkokul ve ortaokul kütüphanesini yeniledi
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle Söğütlü ilçesinde bir okulun kütüphanesini yeniledi.

        Üniversite öğrencileri, "Gençlik ve Gönüllülük" dersi kapsamında yürütülen "Bir Dilim Tat, Bir Dünya Kitap" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kermes düzenledi.

        Üniversiteliler, kermes geliriyle Söğütlü'deki Türk-Fransız Kardeşliği İlkokulu ve Ortaokulunun kütüphanesini büyüterek, kütüphane oluşturacakları sınıfın duvarlarını resimlerle süsledi. Yüzlerce kitabı tek tek raflara yerleştiren öğrenciler, çocuklara kitap okudu.

        - "Hem bilgilenebildikleri hem de eğlenebildikleri kütüphane oluşturmayı hedefledik"

        SAÜ Adapazarı Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Abdullah Şenaslan, AA muhabirine, kermesten elde ettikleri gelirle çok sayıda kitap, oyuncak, masa, sandalye alarak kütüphaneyi büyüttüklerini ve zenginleştirdiklerini söyledi.

        Şenaslan, "Öncelikle amacımız, öğrencilerimizin kendilerini ifade etmeleri, öğrencilerimizin bir adım daha nasıl ileri gidebiliriz diye düşünmeleri noktasında çalışmalar gerçekleştirmekti." dedi.

        Okul müdürü Cemil İpek ise üniversite öğrencilerinin, okulun kütüphanesini daha çekici hale getirmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Kütüphanede düzenlemeler yapıldı, çeşitli görseller çizildi, raflar boyandı, masalar, sıralar düzenlendi, çeşitli oturma grupları eklendi. İçerik olarak da öğrencilerin seviyelerine uygun kitaplar, materyaller getirildi. Bunlar arasında akıl oyunları, zeka oyunları setleri de var. Çocuklarımızın ilgisini çekmesi açısından, kütüphaneyi daha cazip hale getirmesi açısından son derece anlamlı, güzel etkinlik oldu."

        SAÜ öğrencisi Necla Sağır, çocuklara daha güzel ortam sunmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Onlara hem bilgilenebildikleri hem de eğlenebildikleri kütüphane oluşturmayı hedefledik. Bu yüzden onlar için oyun materyalleri de aldık. Kütüphanenin çekici olması açısından güzel süslemeler de kullandık. Eğlenmeleri için bir alan oluşturmak istedik. Böylece onlar için ders çalışmak, kitap okumak teşvik edici olur." ifadelerini kullandı.

        8. sınıf öğrencisi Cemre Sarıcagül de okuluna güzel bir kütüphane kazandırıldığı için mutlu olduklarını kaydederek, "Daha önceden kütüphanemiz bu kadar zengin değildi. Şimdi girdiğin zaman insanın içi açılıyor. Ders çalışma hissi daha yüksek oluyor. Her istediğimiz kitabı bulma şansımız da oluyor. Gerçekten çok iyi bir kütüphane oldu." dedi.

        Galeri
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        Galeri
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