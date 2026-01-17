Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakaryaspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 19:18 Güncelleme: 17.01.2026 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

        Hazırlıklarını tamamlayan Sakarya temsilcisi, yarın maçın oynanacağı Iğdır'a gidecek.

        Alagöz Holding Iğdır FK ile Sakaryaspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 14.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

        Yeşil-siyahlı takım, ligde 23 puanla 17. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar

        Benzer Haberler

        Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Tek başına yaşadığı evde çıkan yangında öldü
        Tek başına yaşadığı evde çıkan yangında öldü
        Bungalovun havuzunda hareketsiz halde bulunan kadın hastanede hayatını kayb...
        Bungalovun havuzunda hareketsiz halde bulunan kadın hastanede hayatını kayb...
        Kar yağışı sonrası mahalle yolu heyelana teslim oldu
        Kar yağışı sonrası mahalle yolu heyelana teslim oldu
        Takdir ve teşekkür belgesi getiren dönerle döndü
        Takdir ve teşekkür belgesi getiren dönerle döndü
        Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonlarında yakalanan 10 şüphe...
        Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonlarında yakalanan 10 şüphe...