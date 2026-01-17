Sakaryaspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Sakarya temsilcisi, yarın maçın oynanacağı Iğdır'a gidecek. Alagöz Holding Iğdır FK ile Sakaryaspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 14.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak. Yeşil-siyahlı takım, ligde 23 puanla 17. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.