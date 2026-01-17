Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak

        Sakarya'da Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yıkım kararı alındı.

        Giriş: 17.01.2026 - 16:05 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:05
        Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Sakarya'da Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yıkım kararı alındı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) göl kıyısında hayata geçirilecek "Sapanca Park Projesi" kapsamında kaçak yapıların kaldırılması için 1 Ocak'ta başlayan tebligat sürecinin 15 Ocak'ta sona erdiği belirtildi.

        Kaçak 89 iskele veya yapının bazılarının hak sahipleri tarafından yıkıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, yasal süreye uymayan ve yıkım kararını göz ardı eden işletme ile iskeleler için ekiplerin 20 Ocak'ta sahaya ineceği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nün doğal yapısını koruyacak uygulama kapsamında kaçak yapıları kendileri kaldırarak yardımcı olanlara teşekkür etti.

        Diğer kaçak yapılar için ise 20 Ocak'ta ekiplerin sahaya ineceğini belirten Sakallıoğlu, "İş makineleriyle gerçekleştireceğimiz çalışmalar boyunca, alınan resmi kararı mevzuata uygun olarak titizlikle uygulayacağız." ifadesini kullandı.

        Sakallıoğlu, amacın kimseyi mağdur etmeden Sapanca Gölü'nü korumak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 47 kilometrekarelik yüzölçüme sahip gölün kıyılarının bir kısmı vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Aynı zamanda iskele altlarına gizlenen hortumlarla kaçak su çekme ve yine sazlık aralarına gizlenen borularla atık sularını göle akıtma uygulamaları da projeyle gün yüzüne çıkarak sonlandırıldı. Doğal yapısına uygun hayata geçirilecek projeyle, göl çevresi artık ailelerin, şehir dışından gelen misafirlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla ziyaret edebileceği sosyal alan olacak."

