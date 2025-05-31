Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 kişinin yaralandığı trafik kazası anı kamerada

Görüntülerde, sol şeritte seyir halinde olan otomobilin kontrolden çıkıp, yan şeritteki 34 COY 530 plakalı otomobile çarpması ve darbe alan otomobilin devrilmesi yer alıyor. Ayrıca, devrilen otomobilden bir çocuğun yola savrulduğu görülüyor.

Kaza anı, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ile bir aracın yol kayıt kamerasınca kaydedildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Emniyet kemeri taktığı için hafif yaralanan 2 yolcu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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