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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 kişinin yaralandığı trafik kazası anı kamerada

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir otomobilin aynı yönde giden başka otomobile çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralarca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 21:36 Güncelleme: 31.05.2025 - 21:36
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 kişinin yaralandığı trafik kazası anı kamerada
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir otomobilin aynı yönde giden başka otomobile çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralarca görüntülendi.

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün gece Ankara yönüne giden S.A. (21) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı istikamette giden L.A. (29) yönetimindeki 34 COY 530 plakalı otomobile çarptı.

        L.A'nın kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle devrilince içindeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında yer alan ve yola savrulan 9 yaşındaki O.A. kazayı gören vatandaşlarca sakinleştirildi.

        - Emniyet kemeri taktığı için hafif yaralanan 2 kişi taburcu edildi

        Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Emniyet kemeri taktığı için hafif yaralanan 2 yolcu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaza anı, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ile bir aracın yol kayıt kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, sol şeritte seyir halinde olan otomobilin kontrolden çıkıp, yan şeritteki 34 COY 530 plakalı otomobile çarpması ve darbe alan otomobilin devrilmesi yer alıyor. Ayrıca, devrilen otomobilden bir çocuğun yola savrulduğu görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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