Sakarya'dan kısa kısa

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Alemdar, Sakaryaspor'un hiç kimsenin kalbine sığamayacak kadar büyük bir sevda olduğunu, takımın eski görkemli günlerine dönmesi ve ayağa kalkması gerektiğini belirterek, "kurumsallaşma ve bir takım olgusuna ulaşma" vurgusu yaptı.

Alemdar, altyapıya önem verilmesi gerektiğini aktararak, "Şu anda şehri kapsayan bir yönetim var. Bütün meslek odalarından temsilciler bulunuyor. İnşallah bu, güzel bir başlangıç olur. Sporda başarının altyapıya verilen önemle ve tesisleşmeyle mümkün olduğuna inanıyorum. Kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla uzun vadede güçlü bir takım kurup büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. İnşallah Sakaryaspor, tekrardan Türk futbolunun geleceğine yön verecek sporcular yetiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Kıratlı da başarılı olacaklarına inandıklarını belirterek, "Destekleriniz için teşekkür ederiz. Sakaryaspor için birleştirici bir güç oldunuz. Sizin ortaya koyduğunuz bu iradeyle, şimdi her kesimden temsilcilerin yer aldığı bir yönetimimiz bulunuyor. Kamuoyunda da oluşan heyecanı hissediyoruz. Bizlerde bu beklentileri karşılamak adına çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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