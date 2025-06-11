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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:20 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:20
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Alemdar, Sakaryaspor'un hiç kimsenin kalbine sığamayacak kadar büyük bir sevda olduğunu, takımın eski görkemli günlerine dönmesi ve ayağa kalkması gerektiğini belirterek, "kurumsallaşma ve bir takım olgusuna ulaşma" vurgusu yaptı.

        Alemdar, altyapıya önem verilmesi gerektiğini aktararak, "Şu anda şehri kapsayan bir yönetim var. Bütün meslek odalarından temsilciler bulunuyor. İnşallah bu, güzel bir başlangıç olur. Sporda başarının altyapıya verilen önemle ve tesisleşmeyle mümkün olduğuna inanıyorum. Kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla uzun vadede güçlü bir takım kurup büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. İnşallah Sakaryaspor, tekrardan Türk futbolunun geleceğine yön verecek sporcular yetiştirecektir." ifadelerini kullandı.

        Kıratlı da başarılı olacaklarına inandıklarını belirterek, "Destekleriniz için teşekkür ederiz. Sakaryaspor için birleştirici bir güç oldunuz. Sizin ortaya koyduğunuz bu iradeyle, şimdi her kesimden temsilcilerin yer aldığı bir yönetimimiz bulunuyor. Kamuoyunda da oluşan heyecanı hissediyoruz. Bizlerde bu beklentileri karşılamak adına çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        - Acarlar Longozu'nu bayramda yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti

        Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Sakarya'daki Acarlar Longozu'nu Kurban Bayramı'nda yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin gözdesi olan longoza günlük ortalama 3 bin 500 turist giriş yaptı.

        Sakinliği, serin havası ve doğal yapısıyla şehrin gürültüsünden uzaklaşıp rahatlamak isteyenler için gerçek huzur mekanı olan longoz, Kurban Bayramı süresince 15 bine yakın doğa tutkununu ağırladı.

        Su yüzeyini zarifçe süsleyen nilüfer çiçekleri arasında yürüyüş yaparak göletin manzarasının tadını çıkaran ziyaretçiler, yüzlerce kuş ve hayvan türünün cıvıltısı, sesleri arasında büyüleyici bir yolculuk yaparak bu anları fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

        - Tever'den SBG'ye ziyaret

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Gazeteciler Birliğini ziyaret etti.

        Birlik başkanı Müjdat Çetin'i ziyaretinde konuşan Tever, hem genel hem de yerel hizmetlerin en iyi şekilde olmasına çaba gösterdiklerini, kentte yaşanan sorunları tüm ilçelere yaptıkları gezilerde halkı dinleyerek tespit ettiklerini ve bunların çözümü konusunda da hemen harekete geçtiklerini kaydetti.

        Tever, Sakaryaspor'un sezona yeni yönetim kuruluyla iyi bir başlangıç yapacağına inandığını belirterek, "Sakaryaspor bizim için olmazsa olmazımız. Stadı hep birlikte Türkiye'ye örnek olacak şekilde doldurmalı, kötü sözlere ve olaylara yol açmadan sporun özü gereği sahada centilmence mücadele eden takımımıza destek olmalıyız. Bunun yanında altyapıya daha büyük önem vererek, kendi futbolcularımızı yetiştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, basının yaşadığı sorunların yanı sıra mesleki anlamda çözümlenmesi gereken problemleri aktardı.

        Ziyarette, İl Tanıtım ve Medya Başkanı Salih Yalçıntaş ile SGB yönetim kurulu üyeleri Ali Fikri Aşık, Ekrem Ürdüç ve Mehmet Karakaş da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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