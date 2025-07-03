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        Sakarya'da birgün sinekleri "ölüm uçuşu" ile çiftleşti

        Sakarya Nehri'nden ergin hale gelerek çiftleşmek için çıkan birgün sinekleri "ölüm uçuşu" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 00:27 Güncelleme: 03.07.2025 - 00:27
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        Sakarya'da birgün sinekleri "ölüm uçuşu" ile çiftleşti
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        Sakarya Nehri'nden ergin hale gelerek çiftleşmek için çıkan birgün sinekleri "ölüm uçuşu" yaptı.

        "Mayıs Sineği" ya da "Söğüt Sineği" olarak da bilinen birgün sinekleri, ömürlerinin büyük bir kısmını suda geçirdikleri 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlamalarının ardından temmuz ayı başında Sakarya Nehri'nden çıktı.

        Çiftleşmek için "ölüm uçuşu" yapan birgün sinekleri, Adapazarı ilçesindeki tarihi Sakarya Köprüsü'nde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplanarak uçuş yaptı.

        Aynı gün çiftleşip toplu halde ölen birgün sinekleri, düştüğü köprüde kayganlaşan zemin nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.

        Öte yandan, bazı vatandaşlar da köprüye düşen sinekleri ellerine alarak inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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