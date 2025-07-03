Sakarya'da birgün sinekleri "ölüm uçuşu" ile çiftleşti

Öte yandan, bazı vatandaşlar da köprüye düşen sinekleri ellerine alarak inceledi.

Çiftleşmek için "ölüm uçuşu" yapan birgün sinekleri, Adapazarı ilçesindeki tarihi Sakarya Köprüsü'nde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplanarak uçuş yaptı.

"Mayıs Sineği" ya da "Söğüt Sineği" olarak da bilinen birgün sinekleri, ömürlerinin büyük bir kısmını suda geçirdikleri 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlamalarının ardından temmuz ayı başında Sakarya Nehri'nden çıktı.

Sakarya Nehri'nden ergin hale gelerek çiftleşmek için çıkan birgün sinekleri "ölüm uçuşu" yaptı.

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