Sakarya'da birgün sinekleri "ölüm uçuşu" ile çiftleşti
Sakarya Nehri'nden ergin hale gelerek çiftleşmek için çıkan birgün sinekleri "ölüm uçuşu" yaptı.
Sakarya Nehri'nden ergin hale gelerek çiftleşmek için çıkan birgün sinekleri "ölüm uçuşu" yaptı.
"Mayıs Sineği" ya da "Söğüt Sineği" olarak da bilinen birgün sinekleri, ömürlerinin büyük bir kısmını suda geçirdikleri 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlamalarının ardından temmuz ayı başında Sakarya Nehri'nden çıktı.
Çiftleşmek için "ölüm uçuşu" yapan birgün sinekleri, Adapazarı ilçesindeki tarihi Sakarya Köprüsü'nde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplanarak uçuş yaptı.
Aynı gün çiftleşip toplu halde ölen birgün sinekleri, düştüğü köprüde kayganlaşan zemin nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.
Öte yandan, bazı vatandaşlar da köprüye düşen sinekleri ellerine alarak inceledi.
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